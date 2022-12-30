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30.12.2022  17:01   Дмитро Колонєй

Зловили порушника з підробними документами, який мчався по проспекту у Харкові

У Харкові патрульні затримали зловмисника.

Зловили порушника ПДР з підробними документами, який мчався по проспекту у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 29 грудня 2022 року на проспекті Героїв Харкова, коли правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушував ПДР,  патрульні у автомобіліста, що керував машіною, виявилти підробне посвідчення водія.
 
На документі були відсутні необхідні захисні елементи та мав місце недрукарський тип нанесення шрифтів. Також з'ясувалося, що згідно з наявними базами даних кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія, що сам і підтвердив.
 
Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на чоловіка адміністративну постанову.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  подделка, нарушение пдд, харьков
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