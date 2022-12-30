30.12.2022 17:01 Дмитро Колонєй

Зловили порушника з підробними документами, який мчався по проспекту у Харкові

У Харкові патрульні затримали зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 29 грудня 2022 року на проспекті Героїв Харкова, коли правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушував ПДР, патрульні у автомобіліста, що керував машіною, виявилти підробне посвідчення водія.

На документі були відсутні необхідні захисні елементи та мав місце недрукарський тип нанесення шрифтів. Також з'ясувалося, що згідно з наявними базами даних кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія, що сам і підтвердив.

Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на чоловіка адміністративну постанову.