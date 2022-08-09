09.08.2022 16:12 Дмитрий Колоней

У Харкові зловили п'яного водія із підробленими правами (фото)

Патрульні Харкова виявили правопорушника.

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з лосиланням на Патрульну поліцію, вдень 9 серпня 2022 року, на вулиці 23 серпня,правоохорнці зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння.

В присутності двох свідків водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від подальшого керування.

Під час перевірки документів патрульні виявилось, що ознаки підробки посвідчення водія підроблені. Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.

Для встановлення обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.