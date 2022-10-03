03.10.2022 18:29 Дмитро Колонєй

По Харкову їздив водій з фальшивими документами (фото)

Автомобіліста з підробленими документами зловили правоохоронці Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 3 жовтня 2022 року, на проспекті Героїв Харкова, поліцейські зупинили автомобіль AUDI за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявилося, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк, виготовлений не друкарським шляхом та не відповідав встановленому зразку. Також в автомобілі поліцейські виявили ознаки вварювання деталі кузова з VIN номером.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.