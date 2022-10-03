03.10.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова стежать за порядком на прибудинкових територіях

Про це інформує комунальне підприємствр «СПО» Харкова.



Комунальники Харкова стежать за порядком на прибудинкових територіях



Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "СПО", комунальні підприємства Слобідського району стежать за порядком на прибудинкових територіях. Зараз, крім іншого, прибирають опале листя.

Працівники паідприємства вручну та з застосуванням спецтехніки працюють на вулицях:

Киргизькій,

Костичева,

Аскольдівській

Морозова.