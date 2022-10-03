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03.10.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова стежать за порядком на прибудинкових територіях

Про це інформує комунальне підприємствр «СПО» Харкова.


Комунальники Харкова стежать за порядком на прибудинкових територіях

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "СПО", комунальні підприємства Слобідського району стежать за порядком на прибудинкових територіях. Зараз, крім іншого, прибирають опале листя.

Працівники паідприємства вручну та з застосуванням спецтехніки працюють на вулицях:

  • Киргизькій,
  • Костичева,
  • Аскольдівській
  • Морозова.

 

Источник:   Городской совет
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