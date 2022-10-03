Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення на Харківщині (відео)

03.10.2022 19:27 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 3 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.