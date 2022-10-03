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03.10.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Єдина Україна: громадян запрошують взяти участь в онлайн-проєкті

Мінмолодьспорту розпочинає набір учасників на третій потік онлайн-проєкту “Єдина Україна”.

Онлайн-проєкт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що проєкт “Єдина Україна” – це всеукраїнська акція, спрямована на формування української громадянської ідентичності серед населення шляхом донесення історичних фактів, вагомих у написанні історії Незалежності України. Проєкт організований Міністерством молоді та спорту України
 
Під час онлайн-заходу на вас чекають тренінги та зустрічі з українськими істориками:
 
  • “Історія України: між правдою і міфами”
  • “Історична декомунізація”
  • “Російські міфи”.
Також у межах проєкту обговорюватимуться імідж України в світі сьогодні і як з ним працювати для нашого мирного завтра.
 
Онлайн-захід розпочнеться 17 жовтня та триватиме 14 днів. Реєстрація доступна за посиланням.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, онлайн-проект
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