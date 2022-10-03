Єдина Україна: громадян запрошують взяти участь в онлайн-проєкті

Мінмолодьспорту розпочинає набір учасників на третій потік онлайн-проєкту “Єдина Україна”.
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Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
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