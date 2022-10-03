03.10.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Єдина Україна: громадян запрошують взяти участь в онлайн-проєкті

Мінмолодьспорту розпочинає набір учасників на третій потік онлайн-проєкту “Єдина Україна”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що проєкт “Єдина Україна” – це всеукраїнська акція, спрямована на формування української громадянської ідентичності серед населення шляхом донесення історичних фактів, вагомих у написанні історії Незалежності України. Проєкт організований Міністерством молоді та спорту України

Під час онлайн-заходу на вас чекають тренінги та зустрічі з українськими істориками:

“Історія України: між правдою і міфами”

“Історична декомунізація”

“Російські міфи”.

Також у межах проєкту обговорюватимуться імідж України в світі сьогодні і як з ним працювати для нашого мирного завтра.

Онлайн-захід розпочнеться 17 жовтня та триватиме 14 днів. Реєстрація доступна за посиланням