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03.10.2022  17:43   Дмитро Колонєй

За вересень значно збільшилась кількість працюючих супермаркетів та аптек у Харкові

Стало відомо, скільки супермаркетів, ринків та аптек працює у Харкові.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, протягом вересня поточного року відновили роботу ще
  • 4 супермаркети «АТБ-маркет»,
  • 15 магазинів «Посад»,
  • 3 магазина «Кулиничі»,
  • 6 магазинів «Салтівський м’ясокомбінат»,
  • 17 магазинів «Кисет»,
  • 7 аптек «9-1-1»
  • 3 аптеки КП «Муніципальна аптека». 
Продовжують свою роботу магазини: 
  • електроніки «Comfy» (6 об’єктів) та
  • «Ельдорадо» (4 об’єкти),
  • косметики «Eva» (43 об’єкти) та «
  • Prostor» (25 об’єктів),
  • товарів для дому «Smilemarket» (50 об’єктів) та ін. 
Крім того, відкриті зоомагазини різних мереж: «Шиншилка», «Master Zoo», «Зооточка», «EuroZoo», «Vetastar» тощо.
 
Тэги:  магазины, аптеки, харьков, режим работы
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