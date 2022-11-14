14.11.2022 20:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів

Мережі супермаркетів та магазинів продовольчих товарів відновлюють роботу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів та магазинів продовольчих товарів («Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Роганський м’ясокомбінат», «Галя балувана» та ін.), магазинів електротоварів та побутової техніки («Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло»), товарів для дому («Smilemarket», «Аврора»), косметики та побутової хімії («Eva», «Prostor») тощо.

Відкриті 39 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, зокрема, найбільші продовольчі ринки Харкова - Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський та ін.

Для потреб власників домашніх тварин працює близько 100 зоомагазинів («MasterZoo», Ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін Кот» тощо).

Питну воду харків’яни можуть придбати у водоматах, яких по місту встановлено близько 700.

Нагадаємо, фахівці відновили електропостачання в селі Золочівської громади.