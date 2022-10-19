19.10.2022 20:23 Дмитро Колонєй

У Харкові працює чотири з кожних п'яти довоєнних супермаркетів

У Харкові продовжується відновлення роботи магазинів та ринків.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова, у місті працюють мережі супермаркетів:

«Клас»,

«Рост»,

«Восторг»,

«Сільпо»,

«АТБ маркет»,

«Чудо-маркет»,

«Велмарт» та ін.

Також відновили роботу інші мережі:

180 магазинів «Посад»,

141 магазин «Кулиничі», «Салтівський м’ясокомбінат»,

5 магазинів «Хазар»,

102 магазини «Агромол»,

196 магазинів «Кисет» тощо.

Ринки

Працюють 36 ринків, в тому числі найбільші продовольчі торгівельні майданчики Харкова:

Кінний ринок,

Центральний ринок,

Тракторозаводський ринок тощо.

Аптеки

Працюють близько 67 % аптек, зокрема, аптечні мережі:

«9-1-1»,

«Копійка»,

«АНЦ»,

«Шара»,

«Славутич»,

«Клас»,

«Леда»,

КП «Муніципальна аптека»

У департаменті зазначили, що торговельні мережі продовжують відновлювати свою роботу. Крім того, у місті відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.