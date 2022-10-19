19.10.2022 20:23 Дмитро Колонєй
У Харкові працює чотири з кожних п'яти довоєнних супермаркетів
У Харкові продовжується відновлення роботи магазинів та ринків.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова, у місті працюють мережі супермаркетів:
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«Клас»,
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«Рост»,
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«Восторг»,
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«Сільпо»,
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«АТБ маркет»,
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«Чудо-маркет»,
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«Велмарт» та ін.
Також відновили роботу інші мережі:
-
180 магазинів «Посад»,
-
141 магазин «Кулиничі», «Салтівський м’ясокомбінат»,
-
5 магазинів «Хазар»,
-
102 магазини «Агромол»,
-
196 магазинів «Кисет» тощо.
Ринки
Працюють 36 ринків, в тому числі найбільші продовольчі торгівельні майданчики Харкова:
Кінний ринок,
Центральний ринок,
Тракторозаводський ринок тощо.
Аптеки
Працюють близько 67 % аптек, зокрема, аптечні мережі:
-
«9-1-1»,
-
«Копійка»,
-
«АНЦ»,
-
«Шара»,
-
«Славутич»,
-
«Клас»,
-
«Леда»,
-
КП «Муніципальна аптека»
У департаменті зазначили, що торговельні мережі продовжують відновлювати свою роботу. Крім того, у місті відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.
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