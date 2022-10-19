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19.10.2022  20:23   Дмитро Колонєй

У Харкові працює чотири з кожних п'яти довоєнних супермаркетів

У Харкові продовжується відновлення роботи магазинів та ринків.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова, у місті працюють мережі супермаркетів:

  • «Клас»,
  • «Рост»,
  • «Восторг»,
  • «Сільпо»,
  • «АТБ маркет»,
  • «Чудо-маркет»,
  • «Велмарт» та ін.     
Також відновили роботу інші мережі:
  • 180 магазинів «Посад»,
  • 141 магазин «Кулиничі», «Салтівський м’ясокомбінат»,
  • 5 магазинів «Хазар»,
  • 102 магазини «Агромол»,
  • 196 магазинів «Кисет» тощо.   

Ринки

Працюють 36 ринків, в тому числі найбільші продовольчі торгівельні майданчики Харкова:
Кінний ринок,
Центральний ринок,
Тракторозаводський ринок тощо. 
 

Аптеки

Працюють близько 67 % аптек, зокрема, аптечні мережі:
  • «9-1-1»,
  • «Копійка»,
  • «АНЦ»,
  • «Шара»,
  • «Славутич»,
  • «Клас»,
  • «Леда»,
  • КП «Муніципальна аптека»   
У департаменті зазначили, що торговельні мережі продовжують відновлювати свою роботу. Крім того, у місті відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  магазины, аптеки, харьков, режим работы
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