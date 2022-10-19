19.10.2022 21:00 Дмитро Колонєй

Опалювальний сезон: стало відомо, який місяц взимку буже найскладніший

Ситуацію пояснили експерти.



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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ProГроші, експерти розповіли, який місяць може стати найважчим під час опалювального сезону 2022/2023.

За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зазвичай, найскладнішими місяцями осінньо-зимового періоду є лютий та початок березня, коли енергоресурси вже потроху вичерпуються і енергосистема працює у найбільшій напрузі.

На його думку цього року найбільш складним місяцем може бути саме лютий, але, можливо також, що складнощі будуть вже у листопаді і в грудні.

За його словами серйозні проблеми можуть спіткати українців через можливі ракетні обстріли, які призводять до руйнування ТЕЦ, котелень, електромереж та тепломереж.

Тому розглядається декілька сценаріїв\

найбільш апокаліптичний, базовий та більш оптимістичний.

Експерт схильний до базового сценарію, що жодного енергетичного апокаліпсису не буде, принаймні по всій території України. Він вважає що найближчим часом в Україну будуть поставлені антидронові системи, додаткові засоби ППО, плюс дуже активно працюють наші аварійні бригади, і наша система має певну стійкість..

Також він наголоситв, що в України є можливість частково переключатись на резервне живлення, тож залишити всю країну без світла одночасно і надовго – просто неможливо. Але певної кількості аварійних відключень не уникнути, вони триватимуть по декілька годин, а у деяких регіонах можуть і понад добу. Особливо це стосується Харківської та Миколаївської областей, можливо, Кривого Рогу.

Теплозабезпечення

Тут ризики вищі, ніж з електрозабезпеченням, оскільки немає таких можливостей резервного живлення. В нас пошкоджено вже близько 400 котелень, тож тут є серйозні ризики. Однак, навіть, якщо в якомусь місті буде повністю зруйновано систему теплозабезпечення, я думаю, людей зможуть забезпечити мінімальними необхідними ресурсами, – впевнений експерт.

Він вважає, що такі проблеми можуть бути на близько 15% підконтрольній Україні території.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що майбутній опалювальний сезон взагалі не можна порівнювати із будь-яким іншим роком, оскільки на нашій території триває війна із ворогом.

За словами економіста, найбільші холоди приходяться на другу половину січня та на лютий, а іноді це може бути і початок березня. Пендзин сподівається, що ніяких обстрілів критичної інфраструктури більше не буде, хоча гарантувати це, звісно, не можливо.

Експерт каже, що у попередні, звичайні зими, наша країна споживала близько 15-16 мільярдів кубометрів газу для опалення, і це враховуючи працюючі підприємства металургійного комплексу та інші заводи, багато з яких наразі в окупації або зруйновані.

А тепер уявімо собі, скільки на сьогоднішній день районів та містечок опалення не отримають суто через руйнування критичної інфраструктури. Тож я думаю, що тих запасів, які вже є сьогодні у сховищах, цілком вистачить, – каже Пендзин.

Економіст наголошує, що головне питання зараз не у наявності тих чи інших ресурсів, а у можливості доставити їх до кінцевого споживача.