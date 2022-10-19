19.10.2022 21:00 Дмитро Колонєй
Опалювальний сезон: стало відомо, який місяц взимку буже найскладніший
Ситуацію пояснили експерти.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ProГроші, експерти розповіли, який місяць може стати найважчим під час опалювального сезону 2022/2023.
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За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зазвичай, найскладнішими місяцями осінньо-зимового періоду є лютий та початок березня, коли енергоресурси вже потроху вичерпуються і енергосистема працює у найбільшій напрузі.
На його думку цього року найбільш складним місяцем може бути саме лютий, але, можливо також, що складнощі будуть вже у листопаді і в грудні.
За його словами серйозні проблеми можуть спіткати українців через можливі ракетні обстріли, які призводять до руйнування ТЕЦ, котелень, електромереж та тепломереж.
Тому розглядається декілька сценаріїв\
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найбільш апокаліптичний,
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базовий та
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більш оптимістичний.
Експерт схильний до базового сценарію, що жодного енергетичного апокаліпсису не буде, принаймні по всій території України. Він вважає що найближчим часом в Україну будуть поставлені антидронові системи, додаткові засоби ППО, плюс дуже активно працюють наші аварійні бригади, і наша система має певну стійкість..
Також він наголоситв, що в України є можливість частково переключатись на резервне живлення, тож залишити всю країну без світла одночасно і надовго – просто неможливо. Але певної кількості аварійних відключень не уникнути, вони триватимуть по декілька годин, а у деяких регіонах можуть і понад добу. Особливо це стосується Харківської та Миколаївської областей, можливо, Кривого Рогу.
Теплозабезпечення
Тут ризики вищі, ніж з електрозабезпеченням, оскільки немає таких можливостей резервного живлення. В нас пошкоджено вже близько 400 котелень, тож тут є серйозні ризики. Однак, навіть, якщо в якомусь місті буде повністю зруйновано систему теплозабезпечення, я думаю, людей зможуть забезпечити мінімальними необхідними ресурсами, – впевнений експерт.
Він вважає, що такі проблеми можуть бути на близько 15% підконтрольній Україні території.
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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що майбутній опалювальний сезон взагалі не можна порівнювати із будь-яким іншим роком, оскільки на нашій території триває війна із ворогом.
За словами економіста, найбільші холоди приходяться на другу половину січня та на лютий, а іноді це може бути і початок березня. Пендзин сподівається, що ніяких обстрілів критичної інфраструктури більше не буде, хоча гарантувати це, звісно, не можливо.
Експерт каже, що у попередні, звичайні зими, наша країна споживала близько 15-16 мільярдів кубометрів газу для опалення, і це враховуючи працюючі підприємства металургійного комплексу та інші заводи, багато з яких наразі в окупації або зруйновані.
А тепер уявімо собі, скільки на сьогоднішній день районів та містечок опалення не отримають суто через руйнування критичної інфраструктури. Тож я думаю, що тих запасів, які вже є сьогодні у сховищах, цілком вистачить, – каже Пендзин.
Економіст наголошує, що головне питання зараз не у наявності тих чи інших ресурсів, а у можливості доставити їх до кінцевого споживача.
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