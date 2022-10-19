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19.10.2022  21:37   Дмитро Колонєй

В Україні скоротився розрив в оплаті праці жінок і чоловіків

Про це інформує заступник Міністра економіки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на I like news, за словами заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, в Україні зменшується гендерний розрив в оплаті праці та найближчим часом буде завершена розробка Національної стратегії щодо цього питання і плану її реалізації. Це посадовиця заявила під час виступу на 83-й сесії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
 
"Розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні останні два роки демонструє тенденцію до скорочення:
  • 2020 рік - 20,4%;
  • 2021 рік - 18,6%.
  • За останні 5 років він скоротився на 7,4% - з 26% у 2015 році до 18,6% у 2021-му"

 

Источник:   I like news
 Тэги:  зарплата, украина
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