19.10.2022 21:37 Дмитро Колонєй
В Україні скоротився розрив в оплаті праці жінок і чоловіків
Про це інформує заступник Міністра економіки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на I like news, за словами заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, в Україні зменшується гендерний розрив в оплаті праці та найближчим часом буде завершена розробка Національної стратегії щодо цього питання і плану її реалізації. Це посадовиця заявила під час виступу на 83-й сесії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
"Розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні останні два роки демонструє тенденцію до скорочення:
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2020 рік - 20,4%;
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2021 рік - 18,6%.
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За останні 5 років він скоротився на 7,4% - з 26% у 2015 році до 18,6% у 2021-му"
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