20.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +7°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 73%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 20 жовтня сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане.



Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до 22 листопада зима "на ноги стане".



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.



Якщо сьогодні хороша погода, то такою вона буде протягом трьох наступних тижнів.



Мутний і блідий Місяць на вечірньому небі – до швидкого снігу та морозів.