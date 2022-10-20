Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
День непередбачуваний, ситуація може змінюватись щогодини. Будувати далекосяжні плани сьогодні просто не має сенсу.
Потрапивши в полон осінньої хандри, ви будете повільні та сонні. Це означає, що вашому організму потрібен перепочинок, і чинити опір цьому не варто.
Якщо впевнені у успіху, можете ризикнути. І врахуйте: удача буде прихильна до тих, хто не стане надто їй зловживати.
Сьогодні перед вами відчинені всі двері, варто докласти трохи зусиль, і зумієте досягти успіху практично в будь-якій області.
День вдалий для шопінгу та будь-яких дій, у яких присутня авантюрна жилка. Але й про здоровий глузд забувати не варто.
Настав час впустити щось нове у своє життя. Прагніть змін – і вони змінять навколишній світ на краще.
Щасливий випадок допоможе здатні здійснити якісь плани. А момент, коли слід діяти, підкаже ваша інтуїція.
Можливо, доведеться спробувати свої сиди у незвичній справі. Імпровізуйте – це внесе різноманітність у ваше життя.
Є сенс присвятити робочий час вирішенню кар'єрних питань. Тримайте руку на пульсі - може виявитися шанс показати оточуючим, на що ви здатні.
Іноді для перемоги варто відступити – і сьогодні такий день. Підійшовши на поступки зараз, ви отримаєте відчутні дивіденди у майбутньому.
Доведеться одночасно вирішувати взаємовиключні питання. Підказки чекати не варто - вам доведеться самому розбиратися на ходу, що треба робити.
Навіть найпривабливішу пропозицію не поспішайте приймати одразу. Сьогодні як ніколи справедливе прислів'я «Не все те золото, що блищить».
Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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