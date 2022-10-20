20.10.2022 07:30 Рита Парфенова

20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.



Фото з відкритих джерел





Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози відзначається щорічно 20 жовтня. Як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні зростає. Рак грудної залози займає одне з перших місць у структурі онкопатології жінок. Кожні 30 хвилин у країні виявляється новий випадок раку молочної залози.



І якщо хвороба в'яляється в нульовій, першій або максимум другій стадії (загалом їх п'ять), то після правильно проведеного лікування тривалість життя жінки становить понад 25 років. На жаль, саме пізнє виявлення цього захворювання є однією з головних причин того, що в Україні зростання захворюваності супроводжується високим рівнем смертності. Рак молочної залози діагностується на запущених стадіях у чверті українських пацієнток, і половина з них помирає вже протягом першого року після виявлення.



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Міжнародний день авіадиспетчера встановили 20 жовтня 1961 року, коли в Амстердамі було створено Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів. Це свято стало для диспетчерів усього світу можливістю вкотре наголосити на значущості своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення та сформулювати плани та цілі на майбутнє.



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Щороку 20 жовтня більш ніж у 70 країнах відзначається День кухаря та кулінара. Міжнародна дата була заснована у 2004 році з ініціативи Світової асоціації кулінарних спільнот. Цього дня проводяться кулінарні майстер-класи конкурси, акції, участь у яких беруть кухарі найбільших ресторанів та кафе, представники тургалузі.



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Працівники всіх видів споживчих кооперативів відзначають своє професійне свято – Міжнародний день кредитних спілок. Це всесвітнє свято безперервно відзначається з 1948 року у третій четвер жовтня. Кредитною спілкою називають організацію фінансової взаємодопомоги громадян. Ця фінансова установа, що діє на кооператичних засадах, становить некомерційну альтернативу банкам. На сьогоднішній день існує глобальна мережа із понад 86 тисяч кредитних спілок у 118 країнах світу. Щороку святкування цього дня відбувається під своїм гаслом. Цьогорічний девіз – «Будуємо фінансове здоров'я для кращого майбутнього». У всьому світі кредитні спілки визнані як інструмент для позитивних змін в економіці та соціальній сфері і мають величезний успіх як у країнах з розвиненою, так і з економікою, що розвивається.

Також цього дня

У 1854 році народився Артюр Рембо, французький поет, один із основоположників символізму («П'яний корабель», «Крізь пекло», «Осяяння»).



1868 – у Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.



1883 – у Харкові народився Яків Степовий (справжнє прізвище – Якименко) – український композитор, публіцист. Є автором романсів на вірші Шевченка, Франка, Лесі Українки, Тичини, Рильського та інших.



1891 – народився Джеймс Чедвік, англійський фізик-експериментатор, який відкрив нейтрон (1932), лауреат Нобелівської премії 1935 року.



1894 – бактеріологічна станція Харківського Медичного Товариства розпочинає виробництво антидифтерійної сироватки. «Потім, у міру розвитку вчення про серотерапію та імунітет при інфекційних хворобах, ця сторона діяльності безперервно розширювалася, і помалу утворилося особливе відділення бактеріологічної станції – Інститут з виготовлення лікувальних сироваток та вакцин…»



1924 – у Харкові відкрито першу в Україні радіостанцію.



1935 – у Харкові народився Єремей Парнов, письменник-фантаст, публіцист, кінодраматург. Найбільшу популярність Парнову принесла трилогія про інспектора Люсіна, до якої увійшли романи «Ларець Марії Медічі» (1972), «Третє око Шиви» (1975), «Олександрійська гема» (1991, скорочений варіант під назвою «Мальтійський жезл»7) м).



1953 – У США побачила світ антиутопія Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».



1956 – народився Денні Бойл, британський режисер («На голці», «Мільйонер із нетрів», «127 годин», «Неглибока могила», «28 днів по тому»).



1958 – народився Вігго Мортенсен, датсько-американський актор («Володаря кілець», «Ідальго», «Зелена книга»).



1959 – відбувся перший політ турбогвинтового літака для авіаліній малої протяжності Ан-24.



1967 - на півночі штату Каліфорнія (США) знято на відеоплівку гігантська снігова людина.



1968 – на Олімпійських іграх у Мехіко перемогу у стрибках у висоту з результатом 2 м 24 см отримав американець Дік Фосберрі, який вигадав оригінальний спосіб подолання планки – спиною до неї. Новий стиль швидко завоював популярність у всьому світі.



1970 – у СРСР відбувся перший розіграш "Спортлото".



1973 – королева Великобританії Єлизавета II відкрила будівлю Сіднейської опери, визнану однією з найкрасивіших будівель у світі. У цьому будинку висить найбільша у світі театральна завіса і встановлений найбільший механічний орган світу з 10 тисяч 500 труб.



1994 - пасажирський швидкісний поїзд здійснив перший рейс у тунелі, прокладеному під Ла-Маншем: Лондон-Париж-Лондон.



1998 – відкрито інформаційний інтернет-сервер «Кирилл та Мефодій».



2002 - вийшов перший випуск популярної британської передачі Top Gear.

Прикмети дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.



Жінки цього дня одягали нову хустку на голову – вірили, що це захистить від головного болю протягом усього року. Люблячому чоловікові радили до цього дня придбати для своєї дружини хустку.



А ще можна було набути краси та здоров'я. «Прочитавши змову на кисле молоко і вмившись ним цього дня, весь рік будеш здоровим ходити», – говорили вони.



Цього дня намагалися не брати гроші у борг і самим нічого не позичати. Вважається, що через чужі речі та гроші можна «заразитися» чужими проблемами та невдачами.

Іменини відзначають

Іван, Йосип, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.