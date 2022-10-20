20.10.2022 08:19 Рита Парфенова

Харків на ранок 20 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу на пожежах загинуло 2 людей.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 жовтня.

Загалом за добу з 19 по 20 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.



На деокупованих територіях рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 53 тон питної води.

Нагадаємо, за добу з 18 по 19 жовтня у Харковській області госпіталізовано двох людей з пораненнями після обстрілів.