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20.10.2022  08:29   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківської області (відео)

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За добу з 19 на 20 жовтня ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча;
  • на Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе.

Нагадаємо, станом на ввечір 19 жовтня ворог здійснив понад десять обстрілів.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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