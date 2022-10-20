Окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківської області (відео)

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За добу з 19 на 20 жовтня ворог здійснював обстріли:
Нагадаємо, станом на ввечір 19 жовтня ворог здійснив понад десять обстрілів.
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