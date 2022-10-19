19.10.2022 18:56 Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 19 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Ворог продовжує обстрілювати Харківщину (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог здійснив понад десять обстрілів:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;

Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та «перепис» населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації.

Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів.

Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.