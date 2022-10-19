19.10.2022 19:19 Дмитро Колонєй

У Харкові стали відомі переможці конкурсу «Дякую Герою» (фото)

Про нагородження інфнормує Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді, авторам найкращих малюнків і листів, адресованих захисникам Харкова, сьогодні вручили Почесні грамоти.

Всього в рамках онлайн-конкурсу «Дякую Герою», який проводився до Дня захисника та захисниць України, діти надіслали понад 360 листів та малюнків.

У номінації «Кращий малюнок» перемогла учениця Харківської гімназії №82 Діана Стогній,

В номінації «Кращий лист» - учениця Харківської гімназії №178 «Освіта» Марія Дробилко.

Всього було обрано по п'ять кращих робіт у кожній з номінацій. Свої малюнки та листи переможці передали військовослужбовцям 113-го відділення територіальної оборони та військовим взводу вогневої підтримки. Діти отримали подарунки від Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.