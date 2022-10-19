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19.10.2022  19:19   Дмитро Колонєй

У Харкові стали відомі переможці конкурсу «Дякую Герою» (фото)

Про нагородження інфнормує Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді, авторам найкращих малюнків і листів, адресованих захисникам Харкова, сьогодні вручили Почесні грамоти. 
 
Всього в рамках онлайн-конкурсу «Дякую Герою», який проводився до Дня захисника та захисниць України, діти надіслали понад 360 листів та малюнків.  
 
  • У номінації «Кращий малюнок» перемогла учениця Харківської гімназії №82 Діана Стогній,
  • В номінації «Кращий лист» - учениця Харківської гімназії №178 «Освіта» Марія Дробилко.
 
 
Всього було обрано по п'ять кращих робіт у кожній з номінацій. Свої малюнки та листи переможці передали військовослужбовцям 113-го відділення територіальної оборони та військовим взводу вогневої підтримки. Діти отримали подарунки від Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, победители, харьков
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