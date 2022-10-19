19.10.2022 18:23 Дмитро Колонєй

Погрожував розправою: під Харковом затримано рецидивіста (фото)

Зловмиснику під Харковом повідомлено про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, .за даними слідства, в м. Первомайський Лозівського району підозрюваний вимагав у підприємця «повернення» неіснуючого боргу в сумі 10 тисяч доларів США. У випадку відмови передати цю суму коштів вимагач погрожував 31-річному потерпілому фізичною розправою. З метою залякування та підтвердження своїх намірів підозрюваний заволодів автомобілем «ВАЗ 2110», який належить підприємцю.

Підприємець передав підозрюваному першу частину суми в розмірі 5 тисяч доларів США.

З квітня 2022 року зловмисник продовжив висловлювати погрози потерпілому, вимагаючи передати йому залишок «боргу».

18 жовтня 2022 року в м. Первомайський, під час передачі частини суми в розмірі 2 500 доларів США, вимагача затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.