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03.12.2022  16:51   Дмитро Колонєй

Катували людей, вимагаючи гроші: на Харківщині спімали зловмисників (фото)

На Харківщині зловили членів банди, які піддавали тортурам громадян.

Катували людей: на Харківщині спімали вимогателів та аферистів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у серпні 2022 року два члена банди, одного з яких, 25-річного чоловіка, правоохоронці затримали вже у вересні, вночі проникли до квартири чоловіка по пр. Ювілейному у Харкові,  вимагаючи у нього гроші та ювелірні цінності.
 
Вони били господаря усю ніч, погрожували зброєю, стріляючи з пістолета у повітря, залякували його. Обшукавши квартиру, нічого не знайшли. Потім викрали чоловіка з квартири, зв‘язали та вивезли до лісосмуги, продовжили бити, а потім прострелили йому дві ноги. Потерпілий впав та скотився в кювет. 
 
Ще двоє підозрюваних — 26-річний та 31-річний харків’яни. У вересні цього року вони проникли на подвір‘я приватного будинку чоловіка у с. Підсереднє Великобурлуцького району. Підозрювані побили його та заволоділи грошима в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 115 тисяч гривень.
 
Катували людей: на Харківщині спімали вимогателів та аферистів
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та поєднаного із проникнення житла (ч. 4 ст. 187 КК України).
 
Крім того, 25-річному харків‘янину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою. 
 
16 вересня 2022 року інші члени цієї ж злочинної групи проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік. Зловмисники під виглядом правоохоронців, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось: правоохоронці затримали шістьох зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.
 

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  вымогательство, афера, харьков
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