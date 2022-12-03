03.12.2022 16:51 Дмитро Колонєй

Катували людей, вимагаючи гроші: на Харківщині спімали зловмисників (фото)

На Харківщині зловили членів банди, які піддавали тортурам громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у серпні 2022 року два члена банди, одного з яких, 25-річного чоловіка, правоохоронці затримали вже у вересні, вночі проникли до квартири чоловіка по пр. Ювілейному у Харкові, вимагаючи у нього гроші та ювелірні цінності.

Вони били господаря усю ніч, погрожували зброєю, стріляючи з пістолета у повітря, залякували його. Обшукавши квартиру, нічого не знайшли. Потім викрали чоловіка з квартири, зв‘язали та вивезли до лісосмуги, продовжили бити, а потім прострелили йому дві ноги. Потерпілий впав та скотився в кювет.

Ще двоє підозрюваних — 26-річний та 31-річний харків’яни. У вересні цього року вони проникли на подвір‘я приватного будинку чоловіка у с. Підсереднє Великобурлуцького району. Підозрювані побили його та заволоділи грошима в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 115 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та поєднаного із проникнення житла (ч. 4 ст. 187 КК України).

Крім того, 25-річному харків‘янину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

16 вересня 2022 року інші члени цієї ж злочинної групи проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік. Зловмисники під виглядом правоохоронців, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось: правоохоронці затримали шістьох зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.