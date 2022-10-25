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25.10.2022  20:08   Дмитро Колонєй

Вимагав гроші та погрожував розправою: під Харковом чекає на суд «кримінальний авторитет»

Під Харковом судитимуть рецидивіста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, мешканець Лозової, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину «прибутку» обвинувачений пускав на поповнення «злодійської каси» та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.
 
У період з квітня 2020 по липень 2021 року, маючи статус «кримінального авторитета», зловмисник організував збір «данини» з підприємців м. Лозова та Лозівського району в обмін на «спокійне» ведення бізнесу. Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань – їм погрожували пошкодженням майна та фізичною розправою.
 
Обвинувачений, діючи спільно з іншими особами, також вимагав неіснуючі борги від мешканців району. 
 
Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
 
Також раніше стосовно цього ж чоловіка до суду було направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. ч. 1, 2 ст. 189 КК України).
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  рэкет, вымогательство, харьков, лозовая
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