Оккупанты отбирают бизнес у жителей захваченных территорий (видео)

05.06.2022 14:56

Спецслужбы Украины перехватили разговор захватчиков.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, о рэкете свидетельствует разговор между поставденным неприятелями руководить Геническом Геннадием Сиваком и так называемым советником «председателя» Крыма Рустемом Ниметуллаевым.

«Если можно будет работать через брошенные заправки, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам «спецоперации» можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», – предлагает Ниметуллаев.

Генический «гауляйтер» охотно соглашается с предложением, но переживает, чтобы «бабло из-под носа не ввели…», потому что не хочет остаться без дополнительного «заработка».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь, в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…» – говорит коллаборант.

Украинские территории им нужны, чтобы грабить нашу страну в промышленных масштабах.