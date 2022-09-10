    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом зловмисник переслідував та обкладав «даниною» підприємців (фото)
10.09.2022  15:48   Дмитро Колонєй

Під Харковом зловмисник переслідував та обкладав «даниною» підприємців (фото)

Під Харковом повідомлено про підозру «кримінальному авторитету».

Переслідував та обкладав «даниною» підприємців у Лозовій зловмисник. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хакрівську прокуратуру, за даними слідства, 50-річний мешканець Лозової, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину «прибутку» підозрюваний пускав на поповнення «злодійської каси» та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.
 
У період з квітня 2020 по липень 2021 року, маючи статус «кримінального авторитета», зловмисник організував збір «данини» з підприємців м. Лозова та Лозівського району в обмін на «спокійне» ведення бізнесу. Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  рецидивист, рэкет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 Надзвичайні події Под Харьковом осужден мародер, обокравший предприятие 16.06 Надзвичайні події Повадился ходить к соседке: под Харковом пойман вор (фото) 02.06 Надзвичайні події В Харькове на горячем пойман вор-рецидивист (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 