10.09.2022 15:48 Дмитро Колонєй

Під Харковом зловмисник переслідував та обкладав «даниною» підприємців (фото)

Під Харковом повідомлено про підозру «кримінальному авторитету».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Хакрівську прокуратуру, за даними слідства, 50-річний мешканець Лозової, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину «прибутку» підозрюваний пускав на поповнення «злодійської каси» та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

У період з квітня 2020 по липень 2021 року, маючи статус «кримінального авторитета», зловмисник організував збір «данини» з підприємців м. Лозова та Лозівського району в обмін на «спокійне» ведення бізнесу. Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань.