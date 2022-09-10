10.09.2022 16:01 Дмитро Колонєй

Комунальники вдосконалюють зливову каналізацію Харкова

Про це інформують у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», бригади підприємства

встановили додатковий дощоприймальний колодязь на мережі зливової каналізації по вул. Ахсарова, а також

прочистили дощоприймальні колодязі від сміття та мулових відкладень на пр. Льва Ландау.