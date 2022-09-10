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10.09.2022  16:01   Дмитро Колонєй

Комунальники вдосконалюють зливову каналізацію Харкова

Про це інформують у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», бригади підприємства

  • встановили додатковий дощоприймальний колодязь на мережі зливової каналізації по вул. Ахсарова, а також
  • прочистили дощоприймальні колодязі від сміття та мулових відкладень на пр. Льва Ландау.

 

Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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