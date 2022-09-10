Комунальники вдосконалюють зливову каналізацію Харкова

Про це інформують у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації», бригади підприємства
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Цього дня як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А ось із романтикою треба бути акуратнішими.
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