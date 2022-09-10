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10.09.2022  16:42   Дмитро Колонєй

Улюблена ягода злетіть у ціні: стало відомо чому саме

Пояснення та прогноз дав експерт Тарас Масловатий.


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Як повідмоляє РЕДПОСТ, з посиланням на AgroTimes. своїм прогнозом поділився Тарас Масловатий, менеджер розсадницької компанії "ФруТек".
Він зазначив, що в цьому році спостерігалося суттєве скорочення площ нових насаджень плантації полуниці, 
 
"Значна частина основних виробників полуниці в Україні сконцентрована на Півдні на тимчасово окупованій території, а також на суміжних з нею регіонах де цьогоріч відбувалися та досі тривають активні бойові дії – Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Донецька області", – пояснив Тарас Масловатий. 

Скорочення насаджень пов'язано з тим, що

  1. Навесні, виробники з цих регіонів, які попри війну виявляли бажання виконати посадку, не змогли фізично завезти садивний матеріал в свої регіони через тимчасову окупацію.
  2. Частина виробників з центральних, північних та західних областей України відмовилися від планів посадки суниці навесні 2022 року, бо не встигли оговтатися від початку війни та зважитися на продовження бізнесу в умовах війни. 
Експерт підсумував, що полуниця зазнала одних з найбільших втрат через війну серед ягідних культур. 
 
"Через це у найближчий рік-два в Україні може спостерігатися дефіцит ягоди, що в свою чергу має призвести до росту ціни на неї, – спрогнозував він. 
 
Скоріше за все, нарощування площ під полуницею в центральних, західних та північних областях України в 2023 році навряд чи зможе повністю компенсувати дефіцит ягоди з Півдня України.
 
Источник:   Agro Times
 Тэги:  цена, клубника, украина
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