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08.11.2022  21:38   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали рецидивиста з наркотикаим та арсеналом зброї

У Харкові затримано зловмисника.

Спіймали рецидивиста за наркотикаим та арсеналом зброї у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці з Управління карного розшуку ГУНП  8 листопада 2022 року затримали 33-річного мешканця Харкова, непрацюючого, раніше неодноразово засудженого.
 
Спіймали рецидивиста за наркотикаим та арсеналом зброї у Харкові
 
Поліцейські обшукали місце мешкання чоловіка, знайшли та вилучили у зловмисника:
  • наркотики,
  • пристрої та приладдя для фасування та зважування наркотиків,
  • 2 пістолети з ознаками переробки,
  • 2 магазини до автоматів,
  • 61 патрон калібру 5,45 мм,
  • 7 гранат Ф-1 з запалами до них.
Спіймали рецидивиста за наркотикаим та арсеналом зброї у Харкові
 
Слідчими відкриті кримінальну справу  про
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Спіймали рецидивиста за наркотикаим та арсеналом зброї у Харкові
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, оружие, харьков, рецидивист
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