08.11.2022 21:38 Дмитро Колонєй
У Харкові спіймали рецидивиста з наркотикаим та арсеналом зброї
У Харкові затримано зловмисника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці з Управління карного розшуку ГУНП 8 листопада 2022 року затримали 33-річного мешканця Харкова, непрацюючого, раніше неодноразово засудженого.
Поліцейські обшукали місце мешкання чоловіка, знайшли та вилучили у зловмисника:
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наркотики,
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пристрої та приладдя для фасування та зважування наркотиків,
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2 пістолети з ознаками переробки,
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2 магазини до автоматів,
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61 патрон калібру 5,45 мм,
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7 гранат Ф-1 з запалами до них.
Слідчими відкриті кримінальну справу про
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незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та
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незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.
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