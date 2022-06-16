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16.06.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Повадился ходить к соседке: под Харковом пойман вор (фото)

Рецидивист ждал суда и крал все подряд из дома под Харьковом.

Крмиминал Харьковщина: Трижды обокрал соседку и был пойман вор-рецедивист из Мерефы
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 29-летний житель Мерефы узнал, что хозяева хранили ключи от входной двери в почтовом ящике. В середине мая он трижды проникал в домовладение, открывая дверь ключом.
 
Он украл бытовые электроприборы, электроинструменты и даже макаронные изделия, наворовав почти на 5 тысяч гривен. Более того,выяснилось, что это не первое преступление мужчины -  ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале мая в его отношении был направлен обвинительный акт.
 
Следователь отдела полиции №3 ХРУП №1 сообщил ему о подозрении в краже. Злоумышленнику
грозит до 8 лет за решеткой.
 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, рецидивист
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