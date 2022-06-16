16.06.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Повадился ходить к соседке: под Харковом пойман вор (фото)

Рецидивист ждал суда и крал все подряд из дома под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 29-летний житель Мерефы узнал, что хозяева хранили ключи от входной двери в почтовом ящике. В середине мая он трижды проникал в домовладение, открывая дверь ключом.

Он украл бытовые электроприборы, электроинструменты и даже макаронные изделия, наворовав почти на 5 тысяч гривен. Более того,выяснилось, что это не первое преступление мужчины - ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале мая в его отношении был направлен обвинительный акт.

Следователь отдела полиции №3 ХРУП №1 сообщил ему о подозрении в краже. Злоумышленнику

грозит до 8 лет за решеткой.