16.06.2022 18:58 Дмитрий Колоней
Повадился ходить к соседке: под Харковом пойман вор (фото)
Рецидивист ждал суда и крал все подряд из дома под Харьковом.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 29-летний житель Мерефы узнал, что хозяева хранили ключи от входной двери в почтовом ящике. В середине мая он трижды проникал в домовладение, открывая дверь ключом.
Он украл бытовые электроприборы, электроинструменты и даже макаронные изделия, наворовав почти на 5 тысяч гривен. Более того,выяснилось, что это не первое преступление мужчины - ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале мая в его отношении был направлен обвинительный акт.
Следователь отдела полиции №3 ХРУП №1 сообщил ему о подозрении в краже. Злоумышленнику
грозит до 8 лет за решеткой.
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