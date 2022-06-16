16.06.2022 19:14

В Салтовском районе Харькове открылось новое отделение «Укрпочты» (фото)

Новое и современное отделение почтовой связи «Укрпочты» открылось в Салтовском районе Харькова.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Открытие планировалось еще до войны. Но затем, с началом боевых действий, в здании были повреждены окна. Однако это не помешало расширению сети. И уже сегодня отделение принимает первых посетителей. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТОткрытие планировалось еще до войны. Но затем, с началом боевых действий, в здании были повреждены окна. Однако это не помешало расширению сети. И уже сегодня отделение принимает первых посетителей.

В открытии почтового отделения принял участие Харьковский мэр Игорь Терехов. Он отметил, что, несмотря на обстрелы, Харьков понемногу приходит в себя: возобновляется работа транспорта, постепенно возрождается бизнес, сфера услуг, в частности услуги почтовой связи. Мэр поблагодарил сотрудников за то, что в такое непростое время они готовы работать для харьковчан.

«Желаю вам мира, добра и благодарных клиентов. Чтобы они были довольны обслуживанием и шли от вас с улыбкой на лице. Хорошей вам работы!» - обратился к работникам отделения Игорь Терехов.

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