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16.06.2022  19:14   

В Салтовском районе Харькове открылось новое отделение «Укрпочты» (фото)

Новое и современное отделение почтовой связи «Укрпочты» открылось в Салтовском районе Харькова.

Игорь Терехов, Укрпочта, Харьков
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Открытие планировалось еще до войны. Но затем, с началом боевых действий, в здании были повреждены окна. Однако это не помешало расширению сети. И уже сегодня отделение принимает первых посетителей.
 
В открытии почтового отделения принял участие Харьковский мэр Игорь Терехов. Он отметил, что, несмотря на обстрелы, Харьков понемногу приходит в себя: возобновляется работа транспорта, постепенно возрождается бизнес, сфера услуг, в частности услуги почтовой связи. Мэр поблагодарил сотрудников за то, что в такое непростое время они готовы работать для харьковчан.
 
«Желаю вам мира, добра и благодарных клиентов. Чтобы они были довольны обслуживанием и шли от вас с улыбкой на лице. Хорошей вам работы!» - обратился к работникам отделения Игорь Терехов.
 

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Тэги:  укрпочта, игорь терехов, харьков
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