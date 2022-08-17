17.08.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Укрпошта шукає партнера для випуску першої патріотичної NFT- марки

Поштовий оператор оголосив конкурс для випуску NFT-марки «Русскій воєнний корабль, іді…».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що Укрпошта оголошує конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT марки «Русскій воєнний корабль, іді…». Як зазначається, за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок. Національний поштовий оператор зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки. Гроші від продажу такого виду марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання. Конкурсні пропозиції необхідно надсилати на електронну адресу [email protected] з позначкою «Конкурс» в термін до 29.08.2022 року.

З детальними вимогами до учасників та складом конкурсної пропозиції можна ознайомитися за посиланням

За результатами проведеного Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії АТ “Укрпошта” укладе договір із переможцем конкурсу, після чого останній зможе приступити до створення NFT-марки.