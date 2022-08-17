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17.08.2022  11:18   Рита Парфенова

У Харкові зловили вуличного грабіжника

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу

Новини Харкова: патрульні зловили вуличного грабіжника

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Патрульну поліцію, правоохоронці по гарячих слідах розкрили грабіж на вулиці Рибалка.

Патрульним надійшов виклик, що невідомий чоловік наніс заявнику удар в обличчя та заволодів його наплічною сумкою. Після скоєного він побіг в бік житлових будинків.

Під час відпрацювання виклику патрульні виявили громадянина, який підпадав під орієнтування. З собою чоловік мав сумку, яка, ймовірно, належить заявнику.

Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронці затримали злодіїв, які проникли на закриту АЗС.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  грабеж, ограбление, полиция, харьков
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