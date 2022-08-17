17.08.2022 11:18 Рита Парфенова

У Харкові зловили вуличного грабіжника

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Патрульну поліцію, правоохоронці по гарячих слідах розкрили грабіж на вулиці Рибалка.



Патрульним надійшов виклик, що невідомий чоловік наніс заявнику удар в обличчя та заволодів його наплічною сумкою. Після скоєного він побіг в бік житлових будинків.



Під час відпрацювання виклику патрульні виявили громадянина, який підпадав під орієнтування. З собою чоловік мав сумку, яка, ймовірно, належить заявнику.



Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронці затримали злодіїв, які проникли на закриту АЗС.