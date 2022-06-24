В Харькове женщина сорвала с шеи мужчины ювелирное украшение

Полицейские оперативно задержали грабительницу.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители задержали задержали женщину, которая сорвала с шеи мужчины золотую цепочку. Грабеж произошел на рынке по проспекту Гагарина. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следствие продолжается.
Всего за прошедшие сутки харьковская полиция отреагировала на 1333 обращение о правонарушении.
Так, по проспекту Людвига Свободы наряд полиции прекратил хулиганские действия мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения во время действия комендантского часа повредил автомобиль, принадлежащий 51-летнему гражданину. Подозреваемый задержан.
На улице Космонавтов в Харькове правооранители задержали мародера, похитившего из поврежденного взрывом помещения офиса имущество частной компании.
Участковые офицеры полиции разоблачили 48-летнего мужчину в краже товара из супермаркета.
Во время патрулирования города полицейские обнаружили 4 подозрительных мужчин, у которых изъяли наркотическое вещество.
Все подозреваемые в совершении правонарушений доставлены в отделы полиции, идет проверка.
Комментариев: 0
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
влажность:
давление:
ветер: