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24.06.2022  11:35   Рита Парфенова

В Харькове женщина сорвала с шеи мужчины ювелирное украшение

Полицейские оперативно задержали грабительницу.

Новости Харькова: Женщина сорвала золотую цепочку с шеи мужчины

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители задержали задержали женщину, которая сорвала с шеи мужчины золотую цепочку. Грабеж произошел на рынке по проспекту Гагарина. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следствие продолжается.

Всего за прошедшие сутки харьковская полиция отреагировала на 1333 обращение о правонарушении.

Так, по проспекту Людвига Свободы наряд полиции прекратил хулиганские действия мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения во время действия комендантского часа повредил автомобиль, принадлежащий 51-летнему гражданину. Подозреваемый задержан.

На улице Космонавтов в Харькове правооранители задержали мародера, похитившего из поврежденного взрывом помещения офиса имущество частной компании.

Участковые офицеры полиции разоблачили 48-летнего мужчину в краже товара из супермаркета.

Во время патрулирования города полицейские обнаружили 4 подозрительных мужчин, у которых изъяли наркотическое вещество.

Все подозреваемые в совершении правонарушений доставлены в отделы полиции, идет проверка.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  грабеж, полиция, харьков
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