24.06.2022 11:35 Рита Парфенова

В Харькове женщина сорвала с шеи мужчины ювелирное украшение

Полицейские оперативно задержали грабительницу.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители задержали задержали женщину, которая сорвала с шеи мужчины золотую цепочку. Грабеж произошел на рынке по проспекту Гагарина. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следствие продолжается.

Всего за прошедшие сутки харьковская полиция отреагировала на 1333 обращение о правонарушении.



Так, по проспекту Людвига Свободы наряд полиции прекратил хулиганские действия мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения во время действия комендантского часа повредил автомобиль, принадлежащий 51-летнему гражданину. Подозреваемый задержан.

На улице Космонавтов в Харькове правооранители задержали мародера, похитившего из поврежденного взрывом помещения офиса имущество частной компании.

Участковые офицеры полиции разоблачили 48-летнего мужчину в краже товара из супермаркета.

Во время патрулирования города полицейские обнаружили 4 подозрительных мужчин, у которых изъяли наркотическое вещество.

Все подозреваемые в совершении правонарушений доставлены в отделы полиции, идет проверка.