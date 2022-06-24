24.06.2022 11:50 Виталий Хиневич

СБУ заблокировала активы российского олигарха

Компания направляла средства на финансирование полномасштабной агрессии рф.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Службу безопасности Украины.

Сообщается, что Служба безопасности Украины заблокировала активы организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Данной организацией руководил российский бизнесмен, который свои миллионные доходы направлял на финансирование полномасштабной агрессии россии, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

Также коммерческая структура занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах и были причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недобывающей отрасли нашего государства.

Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины. По данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым министром фейковой днр.

По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добываемые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн.

В настоящее время продолжается системная работа по привлечению к ответственности организаторов и участников этой преступной деятельности.

Мероприятия по блокированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ совместно с Государственным бюро расследований и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.