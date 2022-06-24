Утренние обстрелы Харьковской области: есть погибшие и раненые

После обстрелов Балаклеи и Кутузовки утром 24 июня есть погибшие и пострадавшие.
В области за сутки в результате обстрелов оккупантов ранены 13 мирных жителей, 3 человека погибли. Оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
Так, в четверг в Балаклее погибли два человека.
В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет.
Один человек ранен в селе Большая Бабка.
В Золочеве ранения получил один мирный житель.
В селе Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских.
Напомним, 23 июня в Золочеве ракетный удар разрушил жилой дом, погибли три человека.
Комментариев: 0
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
влажность:
давление:
ветер: