24.06.2022 12:06 Рита Парфенова

Утренние обстрелы Харьковской области: есть погибшие и раненые

После обстрелов Балаклеи и Кутузовки утром 24 июня есть погибшие и пострадавшие.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 24 июня, передает РЕДПОСТ

По его информации, сегодня утром в результате обстрела города Балаклеи погиьла одна женщина, ее муж и еще одна жительница Балаклеи получили ранения.



Также утром 14 июня было обстреляно село Кутузовка Харьковского района. Ранение получил один мирный житель.

В Харькове обстрелам подвергались ХТЗ и Киевский район Харькова. В Киевском районе ракетным ударом разрушен объект спортивной инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

В области за сутки в результате обстрелов оккупантов ранены 13 мирных жителей, 3 человека погибли. Оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Так, в четверг в Балаклее погибли два человека.

В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет.

Один человек ранен в селе Большая Бабка.

В Золочеве ранения получил один мирный житель.

В селе Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских.

Напомним, 23 июня в Золочеве ракетный удар разрушил жилой дом, погибли три человека.