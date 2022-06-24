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24.06.2022  12:06   Рита Парфенова

Утренние обстрелы Харьковской области: есть погибшие и раненые

После обстрелов Балаклеи и Кутузовки утром 24 июня есть погибшие и пострадавшие.


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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 24 июня, передает РЕДПОСТ.
 
По его информации, сегодня утром в результате обстрела города Балаклеи погиьла одна женщина, ее муж и еще одна жительница Балаклеи получили ранения.

Также утром 14 июня было обстреляно село Кутузовка Харьковского района. Ранение получил один мирный житель.
 
В Харькове обстрелам подвергались ХТЗ и Киевский район Харькова. В Киевском районе ракетным ударом разрушен объект спортивной инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

В области за сутки в результате обстрелов оккупантов ранены 13 мирных жителей, 3 человека погибли. Оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Так, в четверг в Балаклее погибли два человека.

В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет.

Один человек ранен в селе Большая Бабка.

В Золочеве ранения получил один мирный житель.

В селе Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских.

Напомним, 23 июня в Золочеве ракетный удар разрушил жилой дом, погибли три человека.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, хова, олег синегубов, харьков, агрессия россии
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