24.06.2022 10:44 Рита Парфенова

Спорткомплекс Политехник разрушен ракетным ударом (фото)

Ночной прилет «Искандера» по Харькову уничтожил здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке.



t.me

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

Обстрел произошел около половины первого ночи. Ракета попала в здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке Харькова. В результате возник пожар на площади около 200 кв. метров. По информации ГСЧС, остаточные очаги возгорания спасатели потушили около четырех часов утра.





Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, собирают улики военного преступления рф. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.