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24.06.2022  10:44   Рита Парфенова

Спорткомплекс Политехник разрушен ракетным ударом (фото)

Ночной прилет «Искандера» по Харькову уничтожил здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке.


t.me

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

Обстрел произошел около половины первого ночи. Ракета попала в здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке Харькова. В результате возник пожар на площади около 200 кв. метров. По информации ГСЧС, остаточные очаги возгорания спасатели потушили около четырех часов утра.

Новости Харькова: СК Политехник разрушен ракетным ударом

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, собирают улики военного преступления рф. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Новости Харькова: СК Политехник разрушен ракетным ударом

В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Новости Харькова: СК Политехник разрушен ракетным ударом

Новости Харькова: СК Политехник разрушен ракетным ударом

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обстрел, политехник, харьков, угрессия россии, прокуратура
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