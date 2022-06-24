24.06.2022 08:36 Рита Парфенова

В Харковской области после прилетов горели жилые дома, здания и хвойный лес

Вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 24 июня.

Один из пожаров, причиной которого стал ракетный удар, произошел после полуночи 24 июня в Киевском районе Харькова - снаряд попал в одно из спортивных сооружений района.

В области пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе, пять - в Изюмском, четре - в Харьковском и 1 - в Богодуховском районах области.



Горели частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, административные и производственные здания, а также экосистемы.

Утром 23 июня в Балаклее в результате обстрелов одновременно загорелись около пятидесяти деревянных сараев, 4 гаража и автомобиль. Пожарное подразделение выехало на место пожара в 05:35, а уже в 07:49 огонь был ликвидирован.



В 07:46 один из снарядов попал в частный дом в Чугуеве. Там пострадали 4 человека. Пожар на площади 70 кв. ликвидирован в 11:10.



На территории Донецкой общины загорелась хвойная подстилка в хвойном лесу. Огонь распространился на площадь в 6 га. С огнем боролись пожарные подразделения Андреевской местной пожарной команды, Изюмского лесхоза и 15-й Государственной пожарно-спасательной части.



Поселок Циркуны подвергся обстрелам около 20:00. Там произошло сразу 3 пожара. Горели три двухэтажных дома на общей площади 850 кв. Последняя ячейка пожара ликвидирована в 23:30.



В 22:40 вражеский снаряд попал в частное домовладение в городе Дергачи. Горели гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка и 2 автомобиля на площади 80 кв.м. Пожар укрощен в 01:20.