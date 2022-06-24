24.06.2022 09:05 Рита Парфенова

В Чугуеве дистанционно заминирован район города

Во время очередного обстрела Чугуева рашисты провели дистанционное минирование местности.

О минировании микрорайона Осиновка сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, передает РЕДПОСТ.

«Сегодня ночью город еще раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров, в результате чего произошло дистанционное минирование микрорайона Осиновка», – написала она в своем телеграм-канале.

Жителей микрорайона и всех близлежащих улиц призывают быть максимально осторожными и внимательными. При обнаружении любых незнакомых предметов держитесь от них на расстоянии и немедленно сообщайте работникам ГСЧС.

Напомним, во время атробстрелов поселка Слатино оккупанты использовали кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов.