В Чугуеве дистанционно заминирован район города

Во время очередного обстрела Чугуева рашисты провели дистанционное минирование местности.
О минировании микрорайона Осиновка сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, передает РЕДПОСТ.
«Сегодня ночью город еще раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров, в результате чего произошло дистанционное минирование микрорайона Осиновка», – написала она в своем телеграм-канале.
Жителей микрорайона и всех близлежащих улиц призывают быть максимально осторожными и внимательными. При обнаружении любых незнакомых предметов держитесь от них на расстоянии и немедленно сообщайте работникам ГСЧС.
Напомним, во время атробстрелов поселка Слатино оккупанты использовали кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов.
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