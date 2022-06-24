Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 24 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
Комментариев: 0
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
влажность:
давление:
ветер: