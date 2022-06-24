24.06.2022 09:40 Рита Парфенова

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС: что это значит

Европейский Совет согласовал предоставление Украине статуса кандидата в Европейском Союзе.

Что означает статус кандидата на вступление в ЕС и какие возможности открываются перед Украиной, разъяснили на сайте Кабмина, передает РЕДПОСТ

Со статуса кандидата начинается подготовка Украины к вступлению в ЕС. Она будет предусматривать завершение трансформации всех сфер, что будет создавать условия жизни по принципам Евросоюза и его законам. Это приближает уровень жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев к уровню других стран ЕС. В этом Украине будет поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.



Кроме того, статус кандидата позволяет получить финансовую помощь в трансформации общества, правовой системы и экономики на пути к членству в ЕС, а также сохранить евроинтеграционные реформы страны в приоритете.



Украине будет доступна финансовая помощь для стран, готовящихся к вступлению в ЕС (Инструмент предвступительной помощи, IPA) – гранты, инвестиции или техническая помощь.



Кандидатство открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза.

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