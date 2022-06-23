23.06.2022 13:32 Рита Парфенова

Как Украина выборола статус кандидата в ЕС

23 июня на саммите Евросоюза Украина должна получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

О том, какие европейские страны не хотели давать кандидатство и почему, как их удалось переубедить, разбиралось издание РБК-Украина, передает РЕДПОСТ.



В целом, о стопроцентном решении саммита в пользу Украины было ясно еще на прошлой неделе, после визита в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии и последовавшего решения Еврокомиссии – рекомендовать такой статус Украине предоставить. После с отдельными заявлениями в поддержку этого решения выступили и страны, которых было принято считать скептиками: Дания, Швеция, Нидерланды.



Еще за несколько недель до саммита перспективы получения кандидатства выглядели довольно туманными. Помимо Дании, Швеции, Нидерландов, а также Австрии весьма прохладно к такой перспективе относились в двух ключевых европейских столицах – Париже и особенно Берлине. Тогда как именно поддержка кандидатства Францией и Германией могла склонить к такому решению остальных сомневающихся. Что во многом и случилось в итоге.



Скептики оперировали несколькими аргументами. Например, о том, что ускоренное кандидатство Украины (заявка на вступление была подана лишь в конце февраля) навредит евроинтеграции Западных Балкан. Албания, Черногория и Северная Македония уже много лет находятся в кандидатском статусе, Босния и Герцеговина – потенциальный кандидат. Но процесс их вступления очень затянулся, и ряд больших стран, в частности, Германия, хотели бы сначала разобраться с балканцами, а потом уже браться за дальнейшее расширение ЕС.



Конечно, звучала и традиционная критика о неготовности Украины к евроинтеграции, отсутствии реформ в ряде сфер, например, в антикоррупционной. Говорили и о том, что для начала сам Евросоюз должен реформироваться изнутри, изменить принцип консенсуса при принятии решений, когда одна-единственная страна может заблокировать какой-то процесс – а потом уже принимать в свои ряды Украину.



Кого-то пугал напор, с которым Украина начала требовать "ускоренной евроинтеграции", кто-то опасался лишний раз "злить Москву". Причем разные страны апеллировали к разным аргументам из списка – например, Швеция и Дания акцентировали внимание на реформах. Но в итоге, всех удалось переубедить.



По мнению вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, проблему Западных Балкан удалось снять после совместного заявления Албании, Черногории и Северной Македонии о поддержке кандидатства для Украины – после этого скептикам стало не к чему апеллировать.



"В то же время, решение Германии о предоставлении статуса кандидата Украине принималось фактически в "режиме реального времени" во время визита канцлера Олафа Шольца в Киев. И мы на самом деле не рассчитывали услышать такую единодушную и четкую поддержку четырех лидеров стран ЕС во время их визита", – сказала изданию Стефанишина.



В случае с европейскими тяжеловесами сработали несколько факторов. Например, во Франции закончились президентские выборы, и Эммануэль Макрон стал более свободен в своих политических действиях после переизбрания. В Германии работала и внутренняя критика в адрес канцлера Олафа Шольца из-за его политики по Украине, в том числе и от соратников по коалиции – "зеленых".



Но еще более важно: до европейцев удалось донести мысль, что в сложившихся условиях отказ от предоставления кандидатства Украине, пусть и в самых мягких формулировках, станет огромным моральным ударом по украинскому народу, сражающемуся с российской агрессией. С другой стороны – крупнейшей дипломатической победой Москвы за последнее время. С третьей – заставит сомневаться в преданности европейцев своим же предыдущим заявлениям об "Украине как члене европейской семьи".



Сработало и то, что Украина, оказавшись в тяжелейшей ситуации внешней агрессии, оккупации территорий, потери огромной части экономики, миграции населения и т.д., все же продолжила вполне нормально функционировать как государство. Эта устойчивость была отдельно подчеркнута в положительном выводе Еврокомиссии по кандидатству.



"На критику в отношении реформ мы говорили: да, но у нас идет процесс, вот, мы даже во время войны пытаемся что-то делать, и что бы вы не говорили, в политической и экономической части мы отвечаем Копенгагенским критериям (о вступлении страны в ЕС, – ред.). А "ускоренного формата" нет, начинается долгий процесс, будет предвступительная стратегия, потом этап переговоров, мы все понимаем и вне очереди никуда не лезем, и процедура ничем не отличается от того, как вступали другие страны", – сказалГеннадий Максак, исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма".



Кроме того, по странам Европы со специальной миссией ездили несколько украинских топ-чиновников, переубеждая отдельных скептиков, активно подключилось и экспертное сообщество. Ряд стран взяли на себя и непосредственную роль адвокатов украинского кандидатства, причем весьма неожиданных.



"За это время мы увидели, как Италия при лидерстве Марио Драги, Ирландия стали адвокатами евроинтеграционного движения Украины, наряду со странами Восточной Европы. Особо хочу отметить роль лидеров Словакии и Польши, которые, в свою очередь, фактически с нами делали турне по странам ЕС и убеждали других лидеров в исторической необходимости этого решения", – сказала Стефанишина.



Кроме того, уже вдогонку пятничному выводу Еврокомиссии, Украина приняла ряд важных и надолго зависших решений, ратифицировав Стамбульскую конвенцию и одобрив Антикоррупционную стратегию. Тем самым послав Европе дополнительный сигнал о серьезности своих намерений.

Таким образом, в ближайшие дни Украина наконец-то начнет свой путь по вступлению в ЕС. Вопреки весьма распространенному мнению, ни подписание Соглашения об ассоциации, ни предоставление безвизового режима не были формальными этапами на пути к членству.



Хотя они, безусловно, очень приблизили Украину к Европе на практике – за счет реализации Соглашения и реформ в рамках подготовки к безвизу. По оценке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже на данный момент Украина имплементировала около 70% норм, правил и стандартов ЕС.



Но на оставшийся до полноценного членства путь могут уйти еще многие годы. И дело будет не только в проведении реформ как таковых. Но и в поиске политических компромиссов с отдельными европейскими странами, ведь все ключевые решения по дальнейшей евроинтеграции Украины должны приниматься членами ЕС единогласно.