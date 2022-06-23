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23.06.2022  13:34   Рита Парфенова

Умер известный харьковский певец

Ушел из жизни солист Харьковского академического театра музыкальной комедии, заслуженный артист Украины – Олег Литенко.

умер Олег Литенко

Об этом сообщили Харьковском академическом театре музыкальной комедии, передает РЕДПОСТ.

Олег Литенко в течение многих лет был солистом Харьковской филармонии, а в Харьковском академическом театре музыкальной комедии дебютировал в 2014 году, исполнив партию Раджами в оперетте Имре Кальмана «Баядера». Олег Литенко исполнял роли Микича в «Проделках Ханумы», Князя Орловского в «Летучей мыши», Бруяра в «Фиалке Монмартра», барона в «Принцессе цирка».

«Олег был щедро одарен природой. Его уникальный голос, редкой красоты с бархатным тембром, очаровывал слушателей», - сообщили в театре.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, в Харьковской области под обстрелами врага погиб украинский журналист Александр Махов.

Источник:   Театр музкомедии
 Тэги:  некролог, олег литенко, харьков
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