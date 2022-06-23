Умер известный харьковский певец

Ушел из жизни солист Харьковского академического театра музыкальной комедии, заслуженный артист Украины – Олег Литенко.
Об этом сообщили Харьковском академическом театре музыкальной комедии, передает РЕДПОСТ.
Олег Литенко в течение многих лет был солистом Харьковской филармонии, а в Харьковском академическом театре музыкальной комедии дебютировал в 2014 году, исполнив партию Раджами в оперетте Имре Кальмана «Баядера». Олег Литенко исполнял роли Микича в «Проделках Ханумы», Князя Орловского в «Летучей мыши», Бруяра в «Фиалке Монмартра», барона в «Принцессе цирка».
«Олег был щедро одарен природой. Его уникальный голос, редкой красоты с бархатным тембром, очаровывал слушателей», - сообщили в театре.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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