23.11.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Європарламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

Було визнано, що росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнко.

Повідомляється, що Європейський парламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму, сьогодні, коли майже вся територія України під загрозою обстрілів та лунає повітряна тривога.

«Було визнано, що росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні внаслідок чого загинули тисячі людей.

росія вбиває та здійснює терор в Україні, руйнує життя тисячі українців і це має бути визначено на міжнародному рівні. росія має стати ізольованою державою від всього цивілізованого та демократичного світу, який прагне миру та стабілізації ситуації. Країна-агресор має бути притягнутою до відповідальності за свої злочини на всіх рівнях.

Дякую Європейському Парламенту за правильне рішення та підтримку України в цей час»,- зазначив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, вранці 23 листопада російські військові здійснили обстріл житлового сектора Куп’янська з РСЗВ «Ураган».