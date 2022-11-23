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23.11.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Європарламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

Було визнано, що росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні.

ЕС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнко.
 
Повідомляється, що Європейський парламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму, сьогодні, коли майже вся територія України під загрозою обстрілів та лунає повітряна тривога.
 
«Було визнано, що росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні внаслідок чого загинули тисячі людей. 
 
росія вбиває та здійснює терор в Україні, руйнує життя тисячі українців і це має бути визначено на міжнародному рівні. росія має стати ізольованою державою від всього цивілізованого та демократичного світу, який прагне миру та стабілізації ситуації. Країна-агресор має бути притягнутою до відповідальності за свої злочини на всіх рівнях. 
 
Дякую Європейському Парламенту за правильне рішення та підтримку України в цей час»,- зазначив Олександр Корнієнко.
 
Нагадаємо, вранці 23 листопада російські військові здійснили обстріл житлового сектора Куп’янська з РСЗВ «Ураган». 
 
Источник:   Олександр Корнієнко
 Тэги:  агрессия россии, ес
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