23.11.2022 14:00 Рита Парфенова

Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська з’ясовують в прокуратурі (фото)

Вранці 23 листопада російські військові здійснили обстріл житлового сектора Куп’янська з РСЗВ «Ураган».

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив м. Куп’янськ. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, поліклініку та школу.





Загинули двоє мирних мешканців: 55-річна жінка та 68-річний чоловік. Ще одного цивільного госпіталізовано до лікарні.





Протягом минулої доби окупанти не припиняли обстріли Куп‘янського району. У смт Дворічна та с. Великі Хутори пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.





У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого вогню є пошкодження будинків містян.



За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).