Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська з’ясовують в прокуратурі (фото)

Вранці 23 листопада російські військові здійснили обстріл житлового сектора Куп’янська з РСЗВ «Ураган».
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив м. Куп’янськ. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, поліклініку та школу.
Загинули двоє мирних мешканців: 55-річна жінка та 68-річний чоловік. Ще одного цивільного госпіталізовано до лікарні.
Протягом минулої доби окупанти не припиняли обстріли Куп‘янського району. У смт Дворічна та с. Великі Хутори пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого вогню є пошкодження будинків містян.
За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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