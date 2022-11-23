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23.11.2022  14:00   Рита Парфенова

Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська з’ясовують в прокуратурі (фото)

Вранці 23 листопада російські військові здійснили обстріл житлового сектора Куп’янська з РСЗВ «Ураган».

Новини Харькова: Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив м. Куп’янськ. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, поліклініку та школу.  

Новини Харькова: Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська Новини Харькова: Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська
 
Загинули двоє мирних мешканців: 55-річна жінка та 68-річний чоловік. Ще одного цивільного госпіталізовано до лікарні.

Новини Харькова: Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська
 
Протягом минулої доби окупанти не припиняли обстріли Куп‘янського району. У смт Дворічна та с. Великі Хутори пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.  

Новини Харькова: Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська
 
У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого вогню є пошкодження будинків містян.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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