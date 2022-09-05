05.09.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Україна підписала угоди, необхідні для вступу до ЄС

Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Повідомляється, що Україна та ЄС підписали угоду, яка наблизить країну до Євросоюзу.

Зокрема, було підписано наступні угоди:

Угода про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма «Цифрова Європа» має бюджет у 7.5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками:

суперкомп'ютер

штучний інтелект

кібербезпека

цифрові навички

забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері. З 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем;

Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування.

Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро. Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу;

Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро.Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.