05.09.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка, який висловлював наративи російської пропаганди

Чоловік займав фейкову посаду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника УСБУ в Харківської області Владислава Абдулу.

Повідомляється, що 47-річний житель тимчасово окупованої Горлівки, який з кінця минулого року мешкає в Харкові, розповсюджував матеріали з виправдовуванням збройної агресії рф проти України.

«Зловмисник, який обіймає фейкову посаду "заступника голови спілки письменників ЛНР", у власному інтерв'ю російському літературному каналу висловлював наративи російської пропаганди, нібито Україна 8 років бомбила Донбас, намагався подати російську агресію як внутрішній громадянський конфлікт в Україні, заявляв, що з 2014 року Україна припинила існувати як держава.

За висновками лінгвістичного дослідження, проведеного за ініціативи СБУ науковцями Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, висловлювання ворожого пропагандиста носять антиукраїнський характер та мають протиправний зміст»,- повідомив Владислав Абдула.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника в м. Харкові правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в сумі майже 70 тисяч гривень, одержаних з росії в якості гонорарів.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436² Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Такий злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.