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05.09.2022  14:48   Дмитро Колонєй

Військова розвідка провела спецоперацію на тимчасово окупованій території

Про це інформує ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  ГУР МО України, бійці спецназу управління, провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.
 
В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.
 
Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено.
 
Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.
 
Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.
 
В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, україна
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