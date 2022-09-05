05.09.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

«Місто Харків живе та працює» - Ігор Терехов

У Харкові розпочали роботу додаткові маршрути громадського транспорту.

Про це Ігор Терехов повідомив у національному телемарафоні. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто продовжує жити, попри ворожі обстріли.

«Російський агресор не на один день не припиняє обстріли Харкова. Тим часом місто Харків живе, працює. Ми запустили нові маршрути громадського транспорту. Люди приїжджають до міста Харкова. Запустили маршрут на багатостраждальну Північну Салтівку, оскільки дуже багато людей сьогодні приїхали та проживають там», - повідомив Ігор Терехов.

Крім цього Ігор Терехов зазначив, що у Харкові відновили послугу, яка була раніше. Йдеться про послугу «єМалятко».

"Незважаючи на жорстокі обстріли, з боку російських агресорів ми живемо, ми працюємо і ми обов'язково переможемо", - зазначив Ігор Терехов.