05.09.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Харківська область посідає друге місце за кількістю знищених об'єктів культури

На 3 серпня 2022 року зафіксовано 500 епізодів воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини.

Фото: Суспільне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що п'ятисотим об'єктом зруйнованої окупантами культурної спадщини стала будівля колишнього Реального училища в Харківській області. Навчальний заклад було збудовано у місті Ізюм Харківської області у 1882 році. До останнього часу у вказаній будівлі знаходився Ізюмський ліцей №4. Внаслідок ворожих обстрілів культурний об'єкт був частково зруйнований.

«Пів року війни – півтисячі пошкоджених/знищених росією об’єктів культурної спадщини та закладів культури. Хіба після такого хтось ще сумнівається, що одна з головних цілей путіна – українська культура? Маємо зробити все можливе, аби захистити, відновити і зберегти наше унікальне надбання», – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Злочини окупантів щодо культурної спадщини України зафіксовано у 15 областях країни:

130 – у Донецькій області (найбільше – 93 у м. Маріуполі та його околицях),

108 – у Харківській області (найбільше – 88 у м. Харкові та його околицях),

80 – у Київській області (найбільше – 52 у Бучанському районі),

59 – у Луганській області (найбільше – 54 у Сєвєродонецькому районі),

38 – у Чернігівській області (найбільше – 29 у м. Чернігові та його околицях),

28 – у Сумській області (найбільше – 18 в Охтирському районі),

18 – у Запорізькій області (найбільше – 10 у Пологівському районі),

10 – у Миколаївській області,

6 – у Житомирській області,

6 – у Херсонській області,

5 – у м. Києві,

5 – у Дніпропетровській області,

4 – в Одеській області,

2 – у Вінницькій області,

1 – у Львівській області.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук переказав гроші на відновлення музею у Харківській області.