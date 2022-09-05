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05.09.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

Харківська область посідає друге місце за кількістю знищених об'єктів культури

На 3 серпня 2022 року зафіксовано 500 епізодів воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини.

Музей Сковороди
Фото: Суспільне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.
 
Повідомляється, що п'ятисотим об'єктом зруйнованої окупантами культурної спадщини стала будівля колишнього Реального училища в Харківській області. Навчальний заклад було збудовано у місті Ізюм Харківської області у 1882 році. До останнього часу у вказаній будівлі знаходився Ізюмський ліцей №4. Внаслідок ворожих обстрілів культурний об'єкт був частково зруйнований.
 
 «Пів року війни – півтисячі пошкоджених/знищених росією об’єктів культурної спадщини та закладів культури. Хіба після такого хтось ще сумнівається, що одна з головних цілей путіна – українська культура? Маємо зробити все можливе, аби захистити, відновити і зберегти наше унікальне надбання», – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.
 
Злочини окупантів щодо культурної спадщини України зафіксовано у 15 областях країни:
 
  • 130 – у Донецькій області (найбільше – 93 у м. Маріуполі та його околицях),
  • 108 – у Харківській області (найбільше – 88 у м. Харкові та його околицях),
  • 80 – у Київській області (найбільше – 52 у Бучанському районі),
  • 59 – у Луганській області (найбільше – 54 у Сєвєродонецькому районі),
  • 38 – у Чернігівській області (найбільше – 29 у м. Чернігові та його околицях),
  • 28 – у Сумській області (найбільше – 18 в Охтирському районі), 
  • 18 – у Запорізькій області (найбільше – 10 у Пологівському районі),
  • 10 – у Миколаївській області,
  • 6 – у Житомирській області, 
  • 6 – у Херсонській області,
  • 5 – у м. Києві,
  • 5 – у Дніпропетровській області,
  • 4 – в Одеській області,
  • 2 – у Вінницькій області, 
  • 1 – у Львівській області.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук переказав гроші на відновлення музею у Харківській області.

Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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