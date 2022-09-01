01.09.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Святослав Вакарчук переказав гроші на відновлення музею у Харківській області

Український співак переказав кошти на відновлення музею Г.С. Сковороди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що Святослав Вакарчук переказав 350 тисяч гривень на відновлення музею у селі Сковородинівка Харківської області.

“російські загарбники воліють не лише окупувати наші території, зруйнувати наші міста, села, виробництва, знищити поля, а разом з ними і врожай, а ще й цілеспрямовано позбавити українців майбутнього, вбиваючи кращих з кращих, та знищуючи нашу спадщину від попередніх поколінь, руйнуючи культурні центри, музеї тощо. Бо сама думка існування бодай чогось українського з глибоким історичним, культурним корінням і розвиненого майбутнього нашої країни для них нестерпна і доводить до сказу. Не вийде у них. Ніколи”, - сказав Святослав Вакарчук.

Російські окупанти знищили музей Г.С. Сковороди 7 квітня.

Варто зазначити, що платформа Збережіть українську культуру офіційно розпочала свою роботу.

Таким чином розроблено сайт, де відображається кожен об'єкт культурної пам'ятки знищеної окупантами. Також зазначено суму грошей необхідну для відновлення культурної спадщини.

«Всі кошти збираються на спеціальному рахунку, відкритому Міністерство культури та інформаційної політики України в Національному банку, та будуть спрямовані на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.

Українська культура переживе всіх ворогів. Ми її зберігаємо, щоб передати наступним поколінням. Які так само завзято будуть її захищати та прославляти у світі, як сьогодні це робимо ми з вами»,- зазначив міністр культури України Олександр Ткаченко.