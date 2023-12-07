07.12.2023 13:25 Віталій Хінєвіч
Буржуйка харківських комунальників стане музейним експонатом
Один екземпляр буржуйки виробництва КП «Харківські теплові мережі» знаходиться на зберіганні у спеціальному фонді Харківського історичного музею.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Як зазначив завідувач науково-експозиційного відділу музею Костянтин Дубін, буржуйка харківських теплоенергетиків зацікавила музейних працівників, коли ті почали збирати артефакти для висвітлення теми «пунктів незламності» та обігріву.
В таких пунктах здебільшого використовувалася універсальні буржуйки, які розробив майстер котельно-механічного цеху КП «ХТМ» Олександр Коваленко.
Всього харківські тепловики виготовили близько 500 таких опалювальних пристроїв. Матеріалами для них стали старі труби, які відслужили не одне десятиліття. Тепер одна з буржуйок стане культурною цінністю музейного фонду України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові комунальники прочистили
понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів.
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