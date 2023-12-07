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07.12.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

Буржуйка харківських комунальників стане музейним експонатом

Один екземпляр буржуйки виробництва КП «Харківські теплові мережі» знаходиться на зберіганні у спеціальному фонді Харківського історичного музею.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив завідувач науково-експозиційного відділу музею Костянтин Дубін, буржуйка харківських теплоенергетиків зацікавила музейних працівників, коли ті почали збирати артефакти для висвітлення теми «пунктів незламності» та обігріву. 
 
В таких пунктах здебільшого використовувалася універсальні буржуйки, які розробив майстер котельно-механічного цеху КП «ХТМ» Олександр Коваленко.
 
Всього харківські тепловики виготовили близько 500 таких опалювальних пристроїв. Матеріалами для них стали старі труби, які  відслужили не одне десятиліття. Тепер одна з буржуйок стане культурною цінністю музейного фонду України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники прочистили понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, музей, експонат
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