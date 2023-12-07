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07.12.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники прочистили понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» з початку 2023 року провели профілактичне чищення понад 250 км каналізаційних мереж та капітально відновили 554 колодязі із заміною люків та плит перекриття, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, планове профілактичне чищення міських мереж водовідведення регулярно ведеться по всіх районах міста та є головною передумовою стабільної роботи всієї системи стоків.
 
«Прочищаємо трубопроводи щодня та в будь-яку погоду. Щоб запобігти аварійним ситуаціям та витіканню стоків, на контролі тримаємо всі найбільш вразливі точки на мережах водовідведення, їх чистимо в першу чергу. Залежно від умов та потреб, застосовуємо спецтехніку та різні способи – механічний або гідродинамічний. Виконали всі заходи щодо підготовки наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період, але продовжуємо планово-попереджувальні огляди каналізаційного господарства.
 
Своєчасно реагуємо та відпрацьовуємо заявки від споживачів, на сьогодні у роботі щодня щонайменше 80 звернень від харків'ян. І, традиційно, прочищення забитих побутовими відходами трубопроводів та вводів у будинки – основна проблема у заявах», - зазначив Ігор Плотніков.
 
За його словами, незважаючи на складнощі воєнного часу, і зокрема, значний брак співробітників, районні бригади експлуатаційних  дільниць продовжують виконувати перекладку технічно зношених колекторів. Так, у поточному році замінили понад 7.5 км каналізаційних мереж з реконструкцією колодязів, люків та плит перекриття.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повністю заживили село Топольське в Ізюмському районі.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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